Torino, membro della staff positivo al Coronavirus: saltano due amichevoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Torino - Un positivo al Coronavirus nel Torino . Il club piemontese ha reso noto che " in seguito ai tamponi di routine - come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc - è stato riscontrato un ... Leggi su corrieredellosport

