Torino, Cairo: “Spero gli stadi possano riaprire dopo le prime due giornate” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha parlato a margine dell’assemblea della Lega Serie A della possibilità di rivedere i tifosi sugli spalti: “In Lega ci siamo confrontati sulla questione stadi. Tutti riteniamo che sia una buona cosa ricominciare ad accogliere tifosi, se per singoli eventi è possibile, perché non per il campionato? Spero dopo le prime due giornate si possa ripartire con prudenza”. Leggi su sportface

(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Nelle prime due giornate di campionato mi sembra di capire non sarà possibile riaprire gli stadi ai tifosi, ma poi spero che ogni partita possa essere quella buona per riapr ...

(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Via libera ai fondi? È stata una buonissima decisione, un cambiamento importante ed epocale che valorizzerà molto di più il calcio italiano. Credo che decideremo nelle pross ...

