Tonali saluta il Brescia: «Grazie, non ti dimenticherò mai» – FOTO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sandro Tonali ha dedicato un post social al Brescia, squadra che l’ha lanciato nel calcio dei grandi: ecco il messaggio Poco prima della firma sul nuovo contratto che lo legherà per cinque anni al Milan, Sandro Tonali ha salutato il Brescia con un post su Instagram. Il centrocampista ha voluto ringraziare le Rondinelle e tutti i suoi tifosi per questi anni passati insieme: «Non vi dimenticherò mai. Non ti dimenticherò mai. Grazie Brescia. Grazie Brescia Calcio». View this post on Instagram Non vi dimenticherò mai. Non ti dimenticherò mai. Grazie Brescia. Grazie @Brescia calcio ... Leggi su calcionews24

