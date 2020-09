Tonali, prime parole da rossonero: «Saluto tutti i tifosi» – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Saluto di Tonali ai tifosi del Milan Sandro Tonali saluta i tifosi del Milan 🔴⚫️👋 Gepostet von Calcio News 24 am Mittwoch, 9. September 2020 Sandro Tonali dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva si è diretto verso la sede del Milan per firmare il contratto Sandro Tonali ha ultimato il suo iter medico e ha da poco lasciato il Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport dove ha ottenuto l’idoneità sportiva. Il prossimo giocatore del Milan ha brevemente salutato i tifosi presenti che gli hanno chiesto foto e autografi. «Sono tanto felice, Saluto tutti i tifosi», le parole del centrocampista. Adesso il calciatore ... Leggi su calcionews24

