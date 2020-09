Tonali è arrivato alla Madonnina: visite mediche in corso (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo aver passato la notte a Milano all’Hotel Sheraton, Sandro Tonali è pronto a cominciare la sua avventura al Milan. Il centrocampista è arrivato intorno alle 9:00 alla Madonnina per svolgere le consuete visite mediche. Superati i test, Tonali pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri. Foto VivoAzzurro L'articolo Tonali è arrivato alla Madonnina: visite mediche in corso proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

