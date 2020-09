Tonali al Milan: tutte le soluzioni per il centrocampo rossonero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Andiamo a vedere tutte le soluzioni che potrà adottare l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, con l'arrivo di Sandro Tonali Leggi su 90min

AntoVitiello : Visite mediche per Sandro #Tonali alla clinica 'La Madonnina', le immagini del suo primo giorno rossonero #Milan… - AntoVitiello : Visite mediche #Tonali domani mattina #Milan - AntoVitiello : #Tonali arrivato al Centro Ambrosiano Di Medicina Dello Sport per l'idoneità sportiva #Milan - naypurple : RT @MilanNewsit: #Tonali esce dalla Madonnina al termine delle visite mediche con il #Milan. Ora idoneità sportiva e poi andrà a riposarsi… - MarcoFiorito98 : Ssshh non puoi dirlo sennò i #vermi si offendono???? Tonali vekkio kuore rossonero!!1!1 #Milan #Bbilan… -