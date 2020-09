Tirreno-Adriatico 2020, classifica generale aggiornata dopo la terza tappa: Woods maglia azzurra (Di mercoledì 9 settembre 2020) La classifica generale aggiornata dopo la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2020. Partenza da Follonica e arrivo a Saturnia, primo vero banco di prova per coloro che puntano alla classifica generale, in cui ha trionfato il canadese Michael Woods davanti al polacco Rafal Majka. Il corridore della EF conquista anche la maglia azzurra, mentre Aleksandr Vlasvoc prende la maglia bianca di miglior giovane; invariate le classifiche per maglia verde ed arancione, con Nathan Haas e Pascal Ackermann rispettivi leader. ORDINE D’ARRIVO DELLA terza tappa classifica ... Leggi su sportface

