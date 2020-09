The Mandalorian 2, Jon Favreau: "La nuova stagione ispirata a Il Trono di Spade" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Jon Favreau ha affermato che la seconda stagione di The Mandalorian prenderà ispirazione dalla struttura narrativa de Il Trono di Spade della HBO. Tra meno di due mesi arriverà la seconda stagione di The Mandalorian, la serie spin-off di Star Wars targata Disney+, e il suo creatore Jon Favreau indica ne Il Trono di Spade una fonte di ispirazione, soprattutto per quanto riguarda la struttura narrativa. Come afferma Jon Favreau, nuovi punti di vista verranno aggiunti alla struttura narrativa dello show, con l'opportunità di seguire diverse trame, proprio come come accadeva ne Il Trono di Spade: "La nuova stagione ... Leggi su movieplayer

