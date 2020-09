The Mandalorian 2: Il set della serie invaso dai Sith, ma sono solo misure anti-spoiler (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dei mantelli scuri sul set della seconda stagione di The Mandalorian avrebbero fatto pensare all'arrivo dei Sith, ma si tratta solamente di un modo per evitare eventuali fughe di notizie. Attenzione: sul set di The Mandalorian 2 pare vi sia stata un'invasione Sith, ma la realtà è ben diversa. Cosa sta succedendo nella seconda stagione di Disney+? Si tratterebbe in realtà di stratagemmi per evitare la fuga di spoiler. Stando a quanto raccontato a EW! da Gina Carano, l'attrice interprete di Cara Dune nella serie di Star Wars ideata da Jon Favreau, il set di The Mandalorian durante le riprese dei nuovi episodi sarebbe stato facilmente equivocabile con un covo Sith, perché tra le varie misure di ... Leggi su movieplayer

