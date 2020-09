The Good Doctor 3 trama episodi 9 settembre 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) The Good Doctor 3 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della terza stagione mercoledì 9 settembre 2020. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Good Doctor 3X17 Ossessione. Per la seconda una volta, Lea rifiuta Shaun, specificandone, però, il motivo: è per via del suo autismo, qualcosa che il ragazzo non può certo “aggiustare”. Shaun ha il cuore in pezzi. Nel frattempo, Park è alle prese con suo figlio Kellan, giunto in città, i cui attacchi di panico sembrano peggiorare. Claire, invece, ... Leggi su cubemagazine

PG_ESAM : THE MARIO 35TH ANNIVERSARY WAS SO GOOD WTF ASASDFJPOASIDJFPOISAJDFPOIJASDFOPIJASDF I POPPED OFF SO HARD - PDUmorista : Usa: shock in Utah, polizia spara a un tredicenne autistico. Adesso, per coerenza, dovrebbe essere operato da The Good Doctor. - affari_politici : E' uscito in questi giorni il documentario 'Feels Good Man' che racconta la storia di come Pepe The Frog si sia tra… - LinkaTv : E' iniziato The Good Place - PRIMA TV su #mediasetitalia2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato The Good Place su #mediasetitalia2 Clicca qui per classifica tweet: -