The Good Doctor 3, Shaun pensa a Leah: anticipazioni trama puntata 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mercoledì 9 settembre alle 21.20 su Rai 2 torna l’appuntamento con la terza stagione di The Good Doctor, la serie tv di successo con protagonista Freddie Highmore (CHI È). Lo scorso marzo la serie era stata sospesa perché, causa emergenza sanitaria, non era stato possibile portare a termine il doppiaggio delle ultime puntate che ora possono finalmente andare in onda. The Good Doctor, anticipazioni puntata 9 settembre Episodio 17: Ossessione. Un paziente con una malattia misteriosa e, apparentemente, mai diagnosticata spinge il dottor Murphy e il resto del team ad assumersi qualche rischio per tentare di trovare una soluzione al problema. Episodio 18: Cuore spezzato. Shaun non riesce a non ... Leggi su tvzap.kataweb

