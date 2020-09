Terremoto Sicilia oggi, scossa magnitudo 3.4: epicentro Trapani, zona Salemi (Di mercoledì 9 settembre 2020) All’alba di questa mattina, 9 settembre 2020, una forte scossa di Terremoto ha colpito la città di Trapani. L’epicentro è precisamente nella zona di Salemi vicino contrada Filici, nei pressi del piccolo Comune di Vita. La scossa è avvenuta ad una profondità di 11km e aveva una magnitudo di 3.4 sulla scala Richter. Leggi anche –> Terremoto Emilia Romagna oggi, scossa all’alba, magnitudo 2.4: epicentro a Mirandola Terremoto Trapani La scossa di Terremoto è avvenuta intorno alle 6:59 di questa mattina. Secondo la scala Richter si tratta ... Leggi su urbanpost

RoAnaSal69 : RT @siracusa2000: #Terremoto di magnitudo 3.4 nella Sicilia occidentale. Epicentro a #Salemi, nel trapanese - virgilio_it : ???? #Notizie #Curiosità #Terremoto???? TERREMOTO SICILIA, scossa di magnitudo 3.4 a Vita #sisma #scossatellurica… - luigideluca_vf : RT @siracusa2000: #Terremoto di magnitudo 3.4 nella Sicilia occidentale. Epicentro a #Salemi, nel trapanese - Susy_1968 : RT @siracusa2000: #Terremoto di magnitudo 3.4 nella Sicilia occidentale. Epicentro a #Salemi, nel trapanese - morena_faenza : RT @siracusa2000: #Terremoto di magnitudo 3.4 nella Sicilia occidentale. Epicentro a #Salemi, nel trapanese -

Ancora una scossa di terremoto in Italia. La Sicilia trema ancora con la popolazione di Trapani che si è svegliata poco prima delle 7 La terra continua a tremare in Italia. Oggi, mercoledì 9 settembre ...Una scossa di terremoto ha svegliato in malo modo la Sicilia. L’evento sismico è avvenuto pochi minuti prima delle 7 del mattino, più precisamente alle 6:56 (4:56 UTC). La magnitudo è stata di 3.4 gra ...