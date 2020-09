Terremoto Amatrice, arrivano le prime condanne: la colpa non fu solo del terremoto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non solo la natura matrigna la cui potenza può in qualsiasi momento dare e togliere, di mezzo c’è anche l’uomo con le sue condott scellerate. Nel tribunale di Rieti, il primo processo nato dalle inchieste sul terremoto che rase al suolo Amatrice si è concluso con 5 condanne. Le due case popolari di piazza Augusto Sagnotti (ex Iacp), diventate tomba per 18 dei 21 inquilini che quella notte non ne uscirono vivi, sono crollate per l’incuria dell’uomo. Non solo infatti erano abusive, ma erano anche costruite male: i periti dopo aver analizzato ciò che rimaneva lo hanno appurato: i pilastri erano troppo sottili, le armature esigue e il calcestruzzo a bassa resistenza. Il pm Rocco Gustavo Maruotti, in lacrime al momento ... Leggi su ilparagone

