Terremoto a Salemi: un boato ha preceduto il movimento ondulatorio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Brusco risveglio in Sociali. Alle 06:57 la terra ha tremato con epicentro a Salemi (Trapani). La scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nella zona nord del comune, vicino contrada Filici, nei pressi del piccolo Comune di Vita. In base ai dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma si è verificato ad una profondità di 1,1 km. Nessun danno a cose o persone, ma tanta è stata la paura della popolazione, che ha avvertito la scossa in modo distinto. Tantissimi utenti sui social hanno riferito di avere udito un boato che ha preceduto il movimento ondulatorio ma che tuttavia è durato pochissimo Nella lista dei Comuni entro 20 chilometri dall'epicentro ci sono Vita, Gibellina, Calatafimi-Segesta, Santa Ninfa, ...

