Terminata l'autopsia sul corpo di Willy Monteiro: ecco cosa è emerso

Queste sono le cause della morte di Willy Monteiro secondo i risultati dell'autopsia eseguita presso l'Istituto di medicina legale di Tor Vergata: il 21enne è morto a causa di un "grave shock traumatico" che ha provocato l'arresto cardiaco. Questo è dovuto, secondo il medico legale", a "politraumi distribuiti tra torace, addome e collo". Per capire se ci sia stato un colpo fatale serviranno ulteriori accertamenti. L'esame è durato oltre tre ore. "Al momento abbiamo acquisito tutti i dati necessari per poter liberare anche il corpo e restituirlo ai genitori. Abbiamo fatto tutti i rilievi necessari imprescindibili, ora vanno messi insieme tutti gli elementi acquisiti e fare un ragionamento medico-legale anche col supporto dei vari esami di laboratorio che devo ancora avviare. Sarà necessario fare un quadro ...

