Tennis World Tour 2: Svelate le competizioni ufficiali (Di mercoledì 9 settembre 2020) NACON e Big Ant Studios sono lieti di svelare i contenuti ufficiali di Tennis World Tour 2. Il gioco sarà disponibile il 24 settembre su PlayStation®4, Xbox One e PC, e il 15 ottobre su Nintendo Switch. Oltre al campo Manolo Santana del Mutua Madrid Open e all’OWL Arena di Halle, Tennis World Tour 2 include il Roland-Garros, il famoso torneo del Grande Slam degli Open di Francia, e tre famosi campi: Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen e Simonne-Mathieu. Conosciuto per essere uno dei più impegnativi campi da Tennis in terra battuta, il Roland-Garros è stato il palcoscenico delle più grandi star del Tennis mondiale sin dalla sua creazione nel 1925. A pochi giorni dall’inizio del torneo di ... Leggi su gamerbrain

Si entra nel vivo del Sardegna Open, prima prova tricolore nella storia del “World Padel Tour” (in programma, fino a domenica 13 settembre, al Tennis Club Cagliari). Quattro le coppie italiane (2 masc ...

Tennis World Tour 2 – Anteprima

Ricordate Tennis World Tour? Come sarebbe a dire che lo avete estirpato a mani nude dai vostri ricordi? Ne avete ben donde, ma almeno a una cosa è servito: ha gettato la basi per Tennis World Tour 2.

Ricordate Tennis World Tour? Come sarebbe a dire che lo avete estirpato a mani nude dai vostri ricordi? Ne avete ben donde, ma almeno a una cosa è servito: ha gettato la basi per Tennis World Tour 2.