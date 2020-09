Tennis World Tour 2: svelate le competizioni ufficiali (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nacon e Big Ant Studios hanno svelato, tramite comunicato stampa, le competizioni ufficiali di Tennis World Tour 2 che saranno disponibili come DLC Tennis World Tour 2 sarà disponibile a partire dal 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC e il 15 ottobre su Nintendo Switch. Nella giornata di oggi, Nacon e Big Ant Studios hanno svelato, tramite comunicato stampa, i contenuti ufficiali del titolo. Oltre al campo Manolo Santana del Mutua Madrid Open e all’OWL Arena di Halle, Tennis World Tour 2 include il Roland-Garros, il famoso torneo del Grande Slam degli Open di Francia, e tre famosi campi: Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen e Simonne-Mathieu. Conosciuto ... Leggi su tuttotek

gamescore_it : Tennis World Tour 2, svelati i contenuti ufficiali del nuovo gioco di tennis! - - Nextplayer_it : TENNIS WORLD TOUR 2: svelate le competizioni ufficiali. - Console_Tribe : Svelate le competizioni ufficiali Tennis World Tour 2 - - NaconIT : Una nuova carrellata di talenti per il roster di Tennis World Tour 2 ???? Continua a seguirci per scoprire tutti gli… - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Tennis World Tour 2: svelate le competizioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis World

SmartWorld

Tennis World Tour 2 sarà disponibile a partire dal 24 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC e il 15 ottobre su Nintendo Switch. Nella giornata di oggi, Nacon e Big Ant Studios hanno svelato, trami ...A distanza di ventiquattrore dallo sfogo del Presidente della Fit Angelo Binaghi, in merito alla decisione di far svolgere gli Internazionali BNL di Roma a porte chiuse, è arrivata la risposta durissi ...