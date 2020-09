“Teatro alla Deriva”: torna a Bacoli la rassegna unica in Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBacoli (Na) – Alle Terme – Stufe di Nerone di Bacoli, il 22, 25 e 29 Settembre, alle ore 20:30, si terrà la IX edizione della rassegna TEATROallaDERIVA (il teatro sulla zattera), ideata da Ernesto Colutta e Giovanni Meola, che ne firma la direzione artistica per l’ottavo anno. Manifestazione teatrale unica in Italia, e divenuta appuntamento fisso del territorio flegreo, anche in quest’anno assai particolare non voleva e non poteva mancare. In seguito alla pausa forzata per la diffusione del Covid-19, la direzione artistica e la struttura termale hanno deciso, di comune accordo, di posticipare l’organizzazione della rassegna così da offrire al pubblico un’edizione in totale ... Leggi su anteprima24

