Team SMG annuncia l’accordo con il marchio di abbigliamento sportivo Under Armour (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’organizzazione di Singapore Team SMG ha annunciato una partnership di un anno con il marchio americano di abbigliamento sportivo Under Armour. Nell’accordo è previsto che tutti i giocatori che competono per il Team SMG indosseranno abbigliamento di marca prodotto dal nuovo partner dell’organizzazione. Il Team SMG compete nei titoli per dispositivi mobili Mobile Legends: Bang Bang e PUBG Mobile, nonché nel nuovo VALORANT di Riot Games. Nonostante si trovino in paesi diversi – i giocatori mobili sono in Malesia, mentre il roster VALORANT è a Singapore – tutti i giocatori saranno interessati da questo accordo. Orrin Xu, General Manager del Team SMG, ha ... Leggi su esports247

