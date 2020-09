«Tanto noi non torneremo mai in Tunisia. Ciao belli»: il video-beffa del migrante che offende gli italiani (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Tanto noi non torneremo mai in Tunisia. Ciao belli»: il video-beffa del migrante che offende gli italiani e un Paese in ginocchio, fa il giro del web. E sui social monta l’indignazione. Clandestini sbarcati in Italia: dopo il danno dell’invasione, la beffa dell’ironia dei migranti contro chi li ospita e li mantiene. Fa rabbrividire l’arroganza e la strafottenza che trasuda da un video postato su Twitter dal sito RadioSavana in cui si vede un tunisino ripreso in primo piano insieme a un gruppo di colleghi (quelli che dovrebbero essere i disperati in fuga da guerre e carestie) che, elegante abbigliati in tenuta estiva con maglie della nazionale ... Leggi su secoloditalia

borghi_claudio : @caruso_pascoski No, non danneggia, danneggerebbe se ci fosse sotto qualcosa ma sono lo zero virgola. Noi non dobbi… - Eurosport_IT : Uno di tanti momenti indimenticabili della tua carriera ???????? Grazie @valemarchei14 , anche noi ci siamo emozionat… - beashoe_ : RT @p_episcopo: Quando vedo cosa ascoltano i 14enni di oggi: Mamma mia che musica di merda che vi sentite Sempre io a 14 anni: WALE COME S… - RosannaMariell1 : RT @SecolodItalia1: «Tanto noi non torneremo mai in Tunisia. Ciao belli»: il video-beffa del migrante che offende gli italiani https://t.co… - effoortless : RT @p_episcopo: Quando vedo cosa ascoltano i 14enni di oggi: Mamma mia che musica di merda che vi sentite Sempre io a 14 anni: WALE COME S… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanto noi La Francia si attrezza (meglio di noi) per il Recovery fund. Pennisi spiega come Formiche.net Scuola, banchi a rotelle: Malan (Fi), Conte ci dica chi li fornisce e a che prezzo

ROMA – «Il presidente del consiglio Conte sta raccontando tante cose sull’inizio della scuola e sui famosi nuovi banchi. Ma non dice la cosa piu’ importante: chi li fornisce e soprattutto a che prezzo ...

Intervista esclusiva a Raimondo Todaro

Raimondo, come ti stai preparando in vista del ritorno di “Ballando con le stelle”? Abbiamo cominciato le prove e facciamo doppia sala quasi tutti i giorni alternandola ad un po’ di palestra sperando ...

ROMA – «Il presidente del consiglio Conte sta raccontando tante cose sull’inizio della scuola e sui famosi nuovi banchi. Ma non dice la cosa piu’ importante: chi li fornisce e soprattutto a che prezzo ...Raimondo, come ti stai preparando in vista del ritorno di “Ballando con le stelle”? Abbiamo cominciato le prove e facciamo doppia sala quasi tutti i giorni alternandola ad un po’ di palestra sperando ...