Tangenti in Marina Militare, il tribunale di Taranto condanna nove persone (Di mercoledì 9 settembre 2020) nove condanne da parte del tribunale di Taranto a militari e imprenditori su presunte Tangenti pagate per pilotare gli appalti milionari assegnati dal Commissariato della Marina Militare e da altre basi a Taranto. Al Commissariato della Marina Militare di Taranto il sistema delle “mazzette” per gestire gli appalti era ben strutturato. E per porgli fine, era stato inviato il comandante Giovanni Di Guardo. Nemmeno il Militare integerrimo però è riuscito a rimanerne fuori: anche per lui è scattata una condanna da 10 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla concussione. Il meccanismo andava avanti da tempo, tanto che gli imprenditori ... Leggi su urbanpost

