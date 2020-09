Taglio sì, taglio no, taglio forse. Anche sul referendum il centrodestra ha toppato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – In teoria vorrebbe governare la nazione. In teoria. Perché nella pratica questo centrodestra non sa più che pesci pigliare. A confermarlo è la strategia adottata per il referendum sul taglio dei parlamentari. Che poi, appunto, è una non-strategia. Il centrodestra infatti, come è stato per il Mes, sul referendum si è presentato con posizioni diverse e contraddittorie: Lega e Fratelli d’Italia per il Sì, Forza Italia per il No. E se Berlusconi, alla veneranda età di 83 anni, è l’unico che ci ha capito qualcosa, le cose stanno veramente messe male. Il populismo non paga (neAnche al referendum) Salvini e la Meloni si sono schierati sul ... Leggi su ilprimatonazionale

CarloCalenda : Il problema del @pdnetwork non è il Si al referendum, ma il Si al Referendum dopo 3 No e dopo averlo descritto come… - luigidimaio : Vi dicono che con il taglio di 345 parlamentari verrebbe meno la rappresentatività in parlamento. Sono bugie. Sann… - luigidimaio : Sono contento che con coerenza tutte le forze politiche presenti in parlamento, dopo aver votato alla camera a favo… - Stefania_1972 : RT @IlPrimatoN: Il populismo non paga se non hai strategia e lungimiranza - AntePavelic8 : @misentoscossaag Purtroppo è un arma a doppio taglio e prescinde dai materiali utilizzati. Adesso stanno facendo d… -