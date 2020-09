Switch Pro si avvicina? Nintendo avrebbe chiesto a diversi studi di realizzare giochi '4K-Ready' (Di mercoledì 9 settembre 2020) In un nuovo report di Bloomberg viene affermato che Nintendo ha intenzione di intensificare la produzione di Switch in vista delle festività natalizie. Tuttavia, nel report si parla nuovamente della vociferata versione aggiornata della console, che dovrebbe consentire immagini in 4K.L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Switch Pro è stato solo il mese scorso, ma questo nuovo report va un po' oltre, dicendo che oltre alla console aggiornata prevista per il 2021, "Nintendo ha chiesto a diversi sviluppatori di giochi esterni di rendere i loro giochi 4K - Ready', suggerendo che un aggiornamento della risoluzione è in arrivo."Stando a quanto emerso, sembra che i nuovi giochi per un eventuale ... Leggi su eurogamer

