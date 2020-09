Svolta in Serie A: ok alla media company per i diritti tv. Tra il bisogno di una rivoluzione epocale e la tentazione per le casse dei club (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una Svolta epocale per il calcio italiano o la solita decisione interlocutoria per non cambiare nulla? Lo dirà il tempo, le prossime settimane, forse addirittura i prossimi campionati. Per il momento per i tifosi è solo l’ennesimo annuncio roboante di un’operazione di finanza sportiva difficile da capire: la Serie A diventerà una media company, cioè una società che gestirà in proprio i diritti tv e potrà essere venduta a un fondo d’investimento straniero. A chi ancora non si sa, al miglior offerente. Anche se quello approvato al momento assomiglia più a un atto di indirizzo che a un contratto vero: il piano è cedere un pezzetto di Serie A in cambio di tanti soldi, circa 1,5 miliardi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

