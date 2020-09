Suzuki Jimny autocarro, il ritorno in Europa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Prima, l'uscita obbligata; adesso, un ritorno a sorpresa. Suzuki Jimny rivela l'omologazione N1 con la quale andrà sul mercato europeo, dove un anno fa è stato costretto a lasciare la scena, vittima ... Leggi su corrieredellosport

megamodo : Dal suo lancio nel 2018, Suzuki Jimny ha attirato una vasta clientela alla ricerca di un fuoristrada autentico. Per… - Autoprove : ?? Clamoroso ritorno della #Suzuki Jimny - newsautoit : ?? Torna il #Suzuki #Jimny in versione #autocarro, omologato #N1?? - AUTOilmensile : #Suzuki Jimny autocarro, rieccolo sul mercato europeo - gponedotcom : Suzuki: ritorna in Europa il Jimny, per ora solo in versione autocarro: Il Jimny categoria N1 è caratterizzato dall… -