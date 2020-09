SuperEnalotto, centrato un “5” da 33 mila euro nel Napoletano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarano (Na) – La dea bendata sceglie ancora una volta Napoli e regala l’ennesimo 5 al SuperEnalotto. Stavolta il fortunato vincitore è di Marano ed ha portato a casa 33 mila euro. La giocata vincente, per il concorso di ieri 8 settembre, è stata convalidata al Campo di Marte Caffè situato in via Falcone 29/31. L'articolo SuperEnalotto, centrato un “5” da 33 mila euro nel Napoletano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

