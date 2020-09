Summit a Palazzo Chigi tra il presidente Conte, Gravina e Infantino (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si è concluso da poco un incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente della FIFA Gianni Infantino e il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Lo riferisce l’Ansa. Nella riunione sono state affrontate questioni relative alla ripartenza del calcio e alle misure da adottare nel periodo della pandemia, anche in considerazione del piano di ripresa economica col sostegno della FIFA alle federazioni nazionali. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Summit a Palazzo Chigi tra il presidente Conte, Gravina e Infantino Lo riferisce l’Ansa: la riunione si è conclusa… -

Ultime Notizie dalla rete : Summit Palazzo

IlNapolista

Nel corso dell’ultimo State of the Game, Massive Entertainment ha rivelato qualche dettaglio sulla nuova modalità PvE in arrivo per The Division 2. Non si tratterà di qualcosa da affrontare a cuor leg ...Nuovo e deciso intervento ieri mattina della Polizia Locale in Porta Castiglione: uno sgombero per sciogliere la critica situazione di degrado che perdura in Porta Castiglione. I vigili hanno identifi ...