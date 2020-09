Suicide Squad: trailer, trama e cast del film con Margot Robbie e Will Smith (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mercoledì 9 settembre alle 21.30 su Italia 1 va in onda Suicide Squad, film appartenente al filone prodotto dalla Warner Bros. che trae spunto dai fumetti della DC Comics e che rivaleggia con il Marvel Cinematic Universe. Nel cast della pellicola, uscita al cinema nel 2016, i ruoli principali sono di Will Smith e di Margot Robbie, più sexy che mai nei panni di Harley Quinn. Dietro la macchina da presa, invece, troviamo David Ayer, già regista di Fury, del grande classico Training Day e del primo storico Fast and Furious. Suicide Squad: il trailer Suicide Squad: la trama È bello essere cattivi! Raggruppa una ... Leggi su tvzap.kataweb

mcrybvbyy : sto vedendo suicide squad per la prima volta, scrivo qui perché non frega a nessuno - MangaForevernet : ? Suicide Squad questa sera in TV ? ? - gianluca_bona : @Saetta_McQueen @NetflixIT Pensavo che Suicide Squad fosse il titolo dell’episodio girato con la Ferrari - _girlhood_ : Grazie Mediaset per aver messo la stessa sera Suicide Squad e Ocean,s 8 grazie @QuiMediaset_it ???? - redfuckinghood_ : RT @kittywomanfake: ?????????????????????????? CERCHIAMO NUOVI FAKE DC NE MANCANO MOLTISSIMI, COME SUPERMAN, SUPERGIRL E TUTTI I PERSONAGG… -