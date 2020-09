Suicide Squad: stasera su Italia 1 il film con Jared Leto e Margot Robbie (Di mercoledì 9 settembre 2020) stasera su Italia 1, alle 21:30, arrivano i supercattivi di Suicide Squad, il film diretto nel 2016 da David Ayer, con Margot Robbi, Jared Leto e Will Smith. stasera su Italia 1, alle 21:30, arriva Suicide Squad, il film diretto nel 2016 da David Ayer e basato sull'omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics. L'Agente dell'FBI Amanda Waller (Viola Davis) mette insieme un team di criminali composto da Deadshot (Will Smith), Boomerang (Jai Courtney), Harley Quinn (Margot Robbie) e il Joker (Jared Leto). Molti di loro sono detenuti nella prigione di Arkham. Al team di criminali viene affidata una ... Leggi su movieplayer

danielledevonne : Stasera fanno Malena e suicide squad - 3cinematographe : #TheSuicideSquad: #JamesGunn sul personaggio di #Sportsmaster - falicehappiness : RT @parrillamyck: stasera sia ocean’s 8 che suicide squad, la scelta è ovvia però che palle - godhatesgiulia : guardare suicide squad e rivedersi negli atteggiamenti di Harley Quinn è un problema vero? - parrillamyck : stasera sia ocean’s 8 che suicide squad, la scelta è ovvia però che palle -

Ultime Notizie dalla rete : Suicide Squad

Un mercoledì sera all'insegna della varietà: ecco tutti i titoli in programma, davanti ai quali anche il più appassionato cinefilo si troverà in dubbio prima di sceglierne uno per la propria serata. I ...Amanda Waller, agente governativa, decide di formare una squadra composta da pericolosi criminali, chiamata: Suicide squad. L’obiettivo è quello di utilizzare queste persone nelle missioni ad alto ris ...