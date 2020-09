Suicide Squad: la trama del film stasera su Italia 1 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Suicide Squad è un film del 2016 diretto da David Ayer, in onda in prima serata dalle 21.30 stasera su Italia 1. Basata sugli omonimi fumetti della DC Comics, la pellicola vanta un cast d’eccezione, tra cui spiccano attori del calibro di Will Smith, Jared Leto e Margot Robbie. Molti critici hanno invece gradito poco la trama del film, considerata troppo confusionaria. Vediamo insieme di cosa parla Suicide Squad. Tutto quello che c’è da sapere sul film trama: di cosa parla Il mondo è sconvolto dalla morte di Superman, per cui il governo deve correre ai ripari. L’agente Amanda Waller affida al colonello Rick Flag il compito di addestrare una ... Leggi su tpi

FunkoGenerator : Suicide Squad Riku - Kate_anc : Stasera c'è Suicide Squad Ho deciso di vederlo solo perché è gratis E perché è doppiato da Emiliano - mcrybvbyy : sto vedendo suicide squad per la prima volta, scrivo qui perché non frega a nessuno - MangaForevernet : ? Suicide Squad questa sera in TV ? ? - gianluca_bona : @Saetta_McQueen @NetflixIT Pensavo che Suicide Squad fosse il titolo dell’episodio girato con la Ferrari -