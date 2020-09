Suarez Juventus, il Pistolero spaventa i tifosi bianconeri: “Fake news” -FOTO- (Di mercoledì 9 settembre 2020) Suarez Juventus – Luis Suarez mette in allarme tutti i tifosi della Juventus, le parole scritte nella storia Instagram con conseguente FOTO mentre se la ride con la maglia del Barcellona non fanno ben sperare per un suo passaggio alla Juventus. Come sappiamo le innumerevoli indiscrezioni di mercato davano il passaggio dell’attaccante uruguaiano in maglia bianconera già cosa fatta, ma stando dall’ultima FOTO pubblicata proprio dallo stesso giocatore non sembra così, anzi. Suarez Juventus, il Pistolero su Instagram La FOTO pubblicata nelle storie Instagram dallo stesso calciatore lo ritrae sorridente mentre si allena insieme alla squadra con la maglia del ... Leggi su juvedipendenza

marcoconterio : ?????? L'esame di italiano di Luis #Suarez si terrà probabilmente in settimana. Il #FCBarcelona ha già dato il place… - capuanogio : Secondo @sport #Suarez ha per il momento congelato l'opzione di trasferimento alla #Juventus. L'attaccante avrebbe… - Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - Kingsamuel111 : Ecco, il nuovo Benzema, Suarez, Griezman, Diego Costa, ecc. CA Juventus 20/21: Kulu ! - DilectisG : RT @ForzAzzurri1926: CLAMOROSA VOCE DI MERCATO DALLA SPAGNA# JUVENTUS INCREDULA E DISPERATA > -