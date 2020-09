Suarez Juventus, ecco quando sarà annunciato: il nuovo retroscena (Di mercoledì 9 settembre 2020) Suarez Juventus- Mancano ormai solamente pochi dettagli per il passaggio di Suarez in bianconero. Secondo quanto riportato dalle ultime notizie di mercato, questa potrebbe essere la settimana decisiva. Suarez dovrà sostenere un esame di italiano (per ottenere il livello B1)prima di ottenere il passaporto comunitario, il quale farà darà preambolo al trasferimento alla Juve. Suarez Juventus, entro fine settimana l’annuncio? Cresce l’ottimismo Il nuovo retroscena potrebbe coincidere con il possibile annuncio di Suarez già nel corso della settimana o all’inizio della prossima. Leggi anche: Suarez Juventus, accelerata bianconera: passi avanti nella ... Leggi su juvedipendenza

marcoconterio : ?????? L'esame di italiano di Luis #Suarez si terrà probabilmente in settimana. Il #FCBarcelona ha già dato il place… - romeoagresti : La #Juventus ha iniziato a spingere concretamente su #Suarez. Contatti costanti. Le parti si aggiorneranno nelle pr… - tancredipalmeri : Juventus scatenata: Douglas Costa per Morata, a che punto siamo. Ed ecco il dettaglio dell’accordo con il Barcellon… - SimoneAvsim : #Ronaldo fa 101 e poi incorona #Kulusevski. Il giocatore più forte veste la maglia della Juventus. #NationsLeague p… - fulminato75 : Qualcuno sa quando escono i risultati degli esami di italiano ?#Suarez #Calciomercato #Juventus -