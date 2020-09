Suarez Juve: il messaggio dell’uruguaiano spaventa i tifosi bianconeri – FOTO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Luis Suarez ha lanciato un messaggio enigmatico sui social: «Mentre escono notizie false su di me io sorrido» Luis Suarez gela i tifosi della Juve?. L’attaccante del Barcellona ha postato poco fa una story sul suo profilo Instagram dove dice: «Mentre escono notizie false, io sorrido». Non si sa esattamente a cosa si riferisca il Pistolero il cui futuro è sempre più diviso tra la permanenza al Barcellona e la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forumJuventus : GdS: 'Suarez-Juve un matrimonio per l’Europa. Nodo passaporto forse risolto a Roma. Intanto a Torino è arrivato l'a… - tuttosport : #Sport: '#Suarez-#Juve, ci siamo: ecco i dettagli' - romeoagresti : La #Juve continua a lavorare senza sosta su #Suarez. Da domani, probabilmente NON lunedì, l’uruguaiano sosterrà l’e… - loris30999 : RT @_Morik92_: Un altro tassello, non l'ultimo, si aggiunge alla vicenda #Suarez: la #Juve è vicina ad accordarsi per l'indennizzo con il #… - loris30999 : RT @junews24com: Suarez alla Juve, dalla Spagna: «Passi avanti per la chiusura col Barcellona». Le ultime - -