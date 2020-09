Suarez, ingaggio alla Juve da 16 milioni? Lui risponde: “Fake news” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il quotidiano spagnolo Sport aveva scritto che Luis Suarez guadagnerà 16 milioni di euro netti alla Juventus. Un’indiscrezione che ha indispettito l’attaccante uruguaiano, che in una story pubblicata su Instagram ha fatto riferimento alle fake news. In realtà dovrebbe guadagnarne 10 all’anno con i bianconeri, cifra comprensiva dei premi stagionali. L'articolo Suarez, ingaggio alla Juve da 16 milioni? Lui risponde: “Fake news” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

DiMarzio : La @juventusfc non molla #Dzeko ma nel frattempo avanza spedita per #Suarez del @FCBarcelona (c’è intesa sull’inga… - ZZiliani : Geniale progetto in casa Juve. L’idea è sbarazzarsi di Higuain con minusvalenza in bilancio di 18 milioni e ricca b… - forumJuventus : [GdS] Suarez ha già detto si alla Juve, c’è l’accordo per un ingaggio da 10 milioni. Nodi buonuscita e passaporto ??… - napolista : Suarez, ingaggio alla Juve da 16 milioni? Lui risponde: 'Fake news' Il quotidiano spagnolo Sport aveva riportato l’… - rudemedur : @Gazzetta_it @FCBarcelona Possono avere bilanci meno deficitari le società, se si permettono cifre d'ingaggio simil… -