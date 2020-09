Storie Maledette, Franca Leosini: "Ecco perché faccio poche puntate" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Franca Leosini durante l'intervista a Selvaggia Lucarelli ha svelato perchè ogni edizione di Storie Maledette prevede poche puntate e dice la sua sul delitto di Avetrana. Dal palco della Festa del Fatto Quotidiano Franca Leosini ha svelato uno dei misteri del suo programma: la conduttrice ha spiegato che ogni edizione di Storie Maledette prevede poche puntate perché a volte deve leggere anche diecimila pagine processuali per prepararsi adeguatamente all'intervista. Le ultime edizioni di Storie Maledette sono state caratterizzare da un numero esiguo di puntate: l'edizione del 2020 ha previsto solo due ... Leggi su movieplayer

BertoBarto26 : @marcocramat Non vedo l’ora che torni Storie Maledette - zazoomblog : Storie Maledette no di Franca Leosini alle repliche in tv: ecco perché - #Storie #Maledette #Franca #Leosini - Noovyis : (Storie Maledette, no di Franca Leosini alle repliche in tv: ecco perché) Playhitmusic - - Massy_26 : @squopellediluna Da una che basa il proprio successo da storie maledette cosa ti aspetti? - AngeloCristofa3 : RT @Cristoferbaldet: STORIE MALEDETTE DI MALAGIUSTIZIA - AMICI CARI E' FINITO IL TEMPO DELLE ... -

Ultime Notizie dalla rete : Storie Maledette Storie Maledette, Franca Leosini: "Ecco perché faccio poche puntate" Movieplayer.it Franca Leosini, paura a Storie Maledette: "Quella volta che mi sentii minacciata"

Franca Leosini conduce Storie Maledette dal 94 e ha intervistato centinaia di detenuti, ma solo in un'occasione si è sentita minacciata al punto che si è reso necessario interrompere le riprese. In ta ...

Storie Maledette, no di Franca Leosini alle repliche in tv: ecco perché

Intervistata da Selvaggia Lucarelli alla festa de Il Fatto Quotidiano Franca Leosini ha svelato perchè impedisce alla RAI di mandare in onda le repliche di Storie maledette. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO ...

Franca Leosini conduce Storie Maledette dal 94 e ha intervistato centinaia di detenuti, ma solo in un'occasione si è sentita minacciata al punto che si è reso necessario interrompere le riprese. In ta ...Intervistata da Selvaggia Lucarelli alla festa de Il Fatto Quotidiano Franca Leosini ha svelato perchè impedisce alla RAI di mandare in onda le repliche di Storie maledette. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO ...