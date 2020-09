Stop alla sperimentazione del vaccino AstraZeneca-Oxford per una reazione avversa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Stop ai test clinici sul vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’azienda farmaceutica AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia. Secondo quanto riporta Repubblica uno dei partecipanti alla sperimentazione ha accusato una seria potenziale reazione avversa. “Il nostro processo standard di revisione dei test ha fatto scattare una pausa – ha dichiarato un portavoce di AstraZeneca – nei test si possono verificare per caso più ampie reazioni ma devono essere valutate indipendemente con attenzione”. Anche se il vaccino di AstraZeneca fosse alla fine approvato, questa battuta d’arresto ... Leggi su ilnapolista

