Stop al vaccino di Oxford E adesso cosa succede?

Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembreL'annuncio per alcuni è un fulmine a ciel sereno. Ma in fondo spiega bene perché, per lungo tempo, esperti ed esperte abbiano detto e ripetuto che il vaccino contro il Coronavirus – unica risposta efficace alla pandemia, per superare questo lungo momento di distanziamenti e mascherine – non sarebbe arrivato prima di due, tre anni. Come tutti i vaccini, da che mondo e mondo. La multinazionale AstraZeneca ha ha deciso di sospendere temporaneamente la sperimentazione di quello che è noto come il "vaccino di Oxford" per un «quadro clinico avverso» riscontrato su un volontario. Uno Stop che, viene specificato, è «una sospensione precauzionale che riguarda solo l'arruolamento ...

