Stop ai test del vaccino Oxford-AstraZeneca: reazione anomala su un volontario (Di mercoledì 9 settembre 2020) AstraZeneca sospende tutti i test clinici sul vaccino per il coronavirus che sta sviluppando con l‘Università di Oxford e la collaborazione di un’azienda di Pomezia, per indagare su una “reazione avversa” in uno di volontari nel Regno Unito. Leggi anche › Coronavirus, il vaccino che parte da Pomezia dà grandi speranze Leggi anche › Il ministro Speranza: «vaccino per il Coronavirus entro l’anno». E gli Usa lo promettono per fine ottobre › Coronavirus ... Leggi su iodonna

