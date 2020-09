Stalking, indagato e sospeso il comandante della polizia municipale di Siena (Di mercoledì 9 settembre 2020) Interdizione di un anno dal pubblico ufficio per il comandante della polizia municipale di Siena e per la moglie, anch'essa vigile urbano. La misura cautelare è stata disposta dal gip del tribunale di ... Leggi su lanazione

repubblica : Siena indagato e sospeso per stalking il comandante dei vigili urbano - Mariate48641882 : RT @repubblica: Siena indagato e sospeso per stalking il comandante dei vigili urbano - LucaTraini1 : RT @repubblica: Siena indagato e sospeso per stalking il comandante dei vigili urbano - libellula58 : RT @repubblica: Siena indagato e sospeso per stalking il comandante dei vigili urbano - Marc0fM : @repubblica Quindi il signor Siena è indagato mentre Urbano è sospeso per stalking? @Artibani1 mi aiuti a capire? -