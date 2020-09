Squalo sbrana surfista | assalto mortale nonostante le reti | FOTO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Uno Squalo sbrana surfista in maniera tanto improvvisa quanto implacabile. Il tremendo attacco avvenuto sotto gli occhi di diversi bagnanti. Uno Squalo sbrana surfista. Il terribile avvenimento è accaduto in Australia, nella lussureggiante zona del Queensland, che sorge nella parte nord-orientale dell’immenso stato oceanico. Da quelle parti la vegetazione e la fauna sono estremamente variegate … L'articolo Squalo sbrana surfista assalto mortale nonostante le reti FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Nick Slater, 46 anni, si trovava a Greenmount Beach a Coolangatta - località australiana famosa per il surf - quando martedì uno squalo lo ha attaccato e gli ha sbranato una gamba. È morto poco dopo.Un surfista di 50 anni è morto dopo essere stato sbranato da uno squalo a Greenmount Beach, Coolangatta, sulla Gold Coast del Queensland in Australia. Come riporta l'Independent, l'attacco è avvenuto ...