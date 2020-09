Sportitalia - Mai trattato Nandez, unico obiettivo Veretout: 30mln se partirà Koulibaly (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Napoli non ha mai trattato Nahitan Nández. Lo ribadisce Alfredo Pedullà di Sportitalia, dopo le parole del presidente del Cagliari Giulini che ha chiuso ad un addio del giocatore. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Sportitalia - Mai trattato Nandez, unico obiettivo Veretout: 30mln se partirà Koulibaly #calciomercato - tuttonapoli : Sportitalia - Mai trattato Nandez, unico obiettivo Veretout: 30mln se partirà Koulibaly - Stetobald : @TaiaAlessia Ovvio Telelombardia per fargli parlare male del Milan e Sportitalia perché ha gli amichetti ma la cosa… - mariachi3176 : @KarlOne71 Sportitalia è così. Mi ricordo che dopo lo scudetto di Conte li guardavo aspettando Van Persie, la Juve… - LiliumBiancoNe1 : No ma questa???? Fantastica.... Non so se sia l'unico ma penso di non aver mai visto Sportitalia ma soprattutto non… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Mai Sportitalia - Mai trattato Nandez, unico obiettivo Veretout: 30mln se partirà Koulibaly Tutto Napoli Sportitalia - Juve verso Suarez, Dzeko bloccato: Under resta al palo, il Napoli studia il piano B

Il valzer degli attaccanti, che vede protagoniste Napoli, Roma e Juventus, resta parzialmente bloccato, con i bianconeri che sembra siano pronti a virare verso Luis Suarez. Ed allora il Napoli necessi ...

SPORTITALIA - Milik-Roma si blocca, Under resta al palo! Il Napoli studia un Piano B

La Roma non si muove di un centimetro, semplicemente perché l’apertura del bosniaco alla Juve non ha mai avuto la sicurezza di sbloccare l’operazione Milik con il Napoli. L’attaccante ha avuto comunic ...

Il valzer degli attaccanti, che vede protagoniste Napoli, Roma e Juventus, resta parzialmente bloccato, con i bianconeri che sembra siano pronti a virare verso Luis Suarez. Ed allora il Napoli necessi ...La Roma non si muove di un centimetro, semplicemente perché l’apertura del bosniaco alla Juve non ha mai avuto la sicurezza di sbloccare l’operazione Milik con il Napoli. L’attaccante ha avuto comunic ...