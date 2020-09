Spezia: ecco le maglie per la prima, storica, Serie A (Di mercoledì 9 settembre 2020) LA Spezia - In attesa di calcare per la prima volta nella sua storia la Serie A i tifosi possono "ammazzare" il tempo ammirando le nuove maglie dello Spezia edizione 2020/21. La casa d'abbigliamento ... Leggi su corrieredellosport

MomentiCalcio : #Spezia, in arrivo due colpi dal #Sassuolo: ecco i nomi - sportli26181512 : #Spezia: ecco le maglie per la prima, storica, Serie A: Prodotte da Acerbis: bianca la divisa home, nera la away e… - BarcelonavsJuve : L'impegno nel sociale, le grandi parate e... le manette. Spezia, ecco Zoet Esto dicen en Italia de la Final - toropuntoit : Lo #Spezia si fa avanti con il #Torino per #Edera. Ecco tutti i dettagli - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: L'impegno nel sociale, le grandi parate e... le manette. #Spezia, ecco #Zoet -