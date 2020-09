Speranza lascia intendere che anche in Italia la quarantena potrebbe essere portata a 7 giorni (Di mercoledì 9 settembre 2020) C’è stato un passaggio che, forse, è stato sottovalutato da gran parte degli organi di informazione e riguarda la quarantena di 7 giorni anche in Italia. Nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte in merito alla riapertura dell’anno scolastico, il ministro della Salute Roberto Speranza ha aperto una riflessione importante sulla durata della quarantena, sulla scia di quello che è successo in Francia, che ha portato a una settimana il periodo di ripresa dal contagio da coronavirus. LEGGI anche > Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 9 settembre quarantena di 7 giorni, l’opinione di ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Speranza lascia "La via della Speranza", la nuova lettera pastorale di Mons. Luigi Renna lanotiziaweb.it Scuola, Speranza: i casi positivi ci saranno, ma non lasciamo soli gli insegnanti

Il ministro della Salute: "Si faranno valutazioni, contact tracing e un uso intelligente dei tamponi". "Il lockdown definitivamente archiviato solo quando ogni ragazzo sarà tornato a scuola in sicurez ...

Sanità toscana, Mallegni (FI): ''Mi vergogno di essere rappresentato da Rossi e Speranza che speculano politicamente sulla pelle della gente''

Il commissario regionale di Forza Italia, senatore Massimo Mallegni, dopo la visita a Siena del ministro della Salute col presidente regionale «Avete creato una sanità ospedalecentrica che non cura, e ...

