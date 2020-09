Southgate critica il calendario: “Non avremmo dovuto giocare” – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate è intervenuto al termine del match contro l’Islanda. Ecco le sue parole Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate è intervenuto al termine del match contro l’Islanda. Ecco le sue parole: «Siamo una squadra composta da grandi uomini ed era quello ci cui avevamo bisogno. Per quel che riguarda queste due partite a questo punto della stagione, francamente dico che non avremmo dovuto giocare. Così non va bene per i club, come per le nazionali. Ma le partite sono state giocate, non posso che elogiare la dedizione dei calciatori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dopo il pareggio a reti bianche in Danimarca, il tecnico inglese avrebbe preferito lo stop del calcio dopo il lockdown.

