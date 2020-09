Sostituzione caldaia condominiale: chi paga per il cambio? (Di mercoledì 9 settembre 2020) La vita all’interno di un condominio è fatta di tante questioni pratiche che, piccole o grandi che siano, vanno affrontate e risolte. Tra queste, merita qui di essere menzionata la spesa per la Sostituzione della caldaia condominiale: potrebbero infatti sorgere dubbi con riferimento ai soggetti che, di fatto, sono obbligati a contribuire alla spesa per la Sostituzione caldaia. D’altra parte, buon può ben succedere, che nell’ambito di una riunione di condominio, l’amministratore faccia notare che la caldaia dell’impianto centralizzato si è rotta ed va sostituita. Dopo aver aperto la busta con vari preventivi, li sottopone all’assemblea. E qui si presenta il problema: pur essendo in gioco cifre non spropositate per famiglia (circa ... Leggi su termometropolitico

Il Superbonus 110% ha vari spunti d’interesse per chi vive in condominio. Le nuove disposizioni che permettono di godere di una detrazione del 110% delle spese, in materia di efficienza energetica in ...

Come Unicredit, Intesa Sanpaolo è stata tra le primissime banche in Italia ad aver predisposto dei piani finanziari ad hoc per le famiglie che intendono beneficiare del Superbonus 110% (qui trovate l’ ...

