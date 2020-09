Sospesi i test su vaccino Oxford-Pomezia. Caso sospetto su nuovo volontario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si tratta del vaccino sul quale punta l'Italia per avere le prime dosi entro la fine del 2020. Il monito del Papa: 'No a interessi di parte, una società sana è quella che si prende cura della salute ... Leggi su tg.la7

