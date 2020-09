Sospesa la sperimentazione per il vaccino anti-Covid di Oxford (Di mercoledì 9 settembre 2020) (foto: Leonardo Fernandez Viloria/Getty Images)La sperimentazione di uno dei vaccini più promettenti per limitare l’epidemia di coronavirus è stata messa in pausa. AstraZeneca, la compagnia farmaceutica che ci sta lavorando insieme all’università di Oxford, ha infatti deciso di sospendere la somministrazione del vaccino a causa di reazioni avverse in uno dei partecipanti allo studio. La durata dello stop non è chiara, perché ora si dovrà condurre una revisione sulla sicurezza del farmaco. Stat News, che ha dato la notizia, riporta un comunicato di AstraZeneca, che sottolinea che si tratta di “un’azione di routine, che succede ogni volta che appare una malattia potenzialmente inspiegabile in uno dei trial“. Secondo il New York Times, sembra che uno ... Leggi su wired

