Sosia di Can Yaman a Uomini e Donne? Tina Cipollari non ha dubbi: “Gli assomiglia” (FOTO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Durante la nuova puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5, l’occhio vispo di Tina Cipollari ha beccato un corteggiatore che ricorda vagamente il bellissimo attore turco Can Yaman. Sosia di Can Yaman a Uomini e Donne? Tina Cipollari, dopo avere visto il corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto... L'articolo Sosia di Can Yaman a Uomini e Donne? Tina Cipollari non ha dubbi: “Gli assomiglia” (FOTO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Sosia di Can Yaman a Uomini e Donne? Tina Cipollari non ha dubbi: 'Gli assomiglia' (FOTO) - lauraCY8 : Lo pseudo sosia di Can a Uomini e donne anche no #BayYanlis #Canyaman #EzGür #ÖzgeGürel - _jescarose : Oggi è la giornata dei 'sosia' Prima Can ora Capitan uncino!! ?? #uominiedonne - manuela_rizz : @lara_emine_ @canyaman1989 Non è il sosia, ma anche in Italia abbiamo dei bei ragazzi......certo Can è unico e inimitabile! - RosannaAuria : @lara_emine_ @marialocci33 @canyaman1989 ???? Un sosia....Can non ha ne sosia ne brutta copia...lui è unico...?? Dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sosia Can Uomini e Donne colpo di scena | Il sosia di Can Yaman mette d’accordo Gemma e Tina Altranotizia Sosia di Can Yaman a Uomini e Donne? Tina Cipollari non ha dubbi: “Gli assomiglia” (FOTO)

Durante la nuova puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5, l’occhio vispo di Tina Cipollari ha beccato un corteggiatore che ricorda vagamente il bellissimo attore turco Can ...

"Com'è in rete, come ti arriva a casa". Davide assomiglia a Can Yaman?

Qualche tempo fa, un giornale di gossip diede delle informazioni private sbagliate sul Can Yaman il protagonista del Dizi turco “Daydreamer” arrivato, in prima serata, passandole come fosse stata un’i ...

Durante la nuova puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5, l’occhio vispo di Tina Cipollari ha beccato un corteggiatore che ricorda vagamente il bellissimo attore turco Can ...Qualche tempo fa, un giornale di gossip diede delle informazioni private sbagliate sul Can Yaman il protagonista del Dizi turco “Daydreamer” arrivato, in prima serata, passandole come fosse stata un’i ...