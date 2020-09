Sorrento, un candidato sindaco positivo al Covid: gli altri tre in isolamento dopo comizio in comune. Si ferma la campagna elettorale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutti e quattro i candidati sindaci di Sorrento (Napoli) costretti all’isolamento domiciliare. Uno, Marco Fiorentino, perché positivo al Covid-19, e gli altri tre, Massimo Coppola, Mario Gargiulo e Francesco Gargiulo, per essersi seduti vicino a lui durante un confronto pubblico che si è svolto il 29 agosto nel giardino di un noto pub. Non si hanno notizie simili di ‘azzeramento’ di campagna elettorale nel resto dello stivale. La competizione si è fermata – almeno per gli aspiranti primi cittadini – e sono state annullate iniziative politiche e dibattiti già programmati, in attesa che i tamponi diano il segno ‘negativo’ e liberino i candidati dalla doverosa quarantena. Per uno di loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

