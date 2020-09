Sorrento, candidato sindaco positivo: test rapido per i tre sfidanti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Marco Fiorentino, uno dei quattro candidati a sindaco delle prossime elezioni a Sorrento, è a casa in quarantena perché risultato asintomatico ma colpito del virus del Covid 19. Gli altri tre candidati, Massimo Coppola, Mario Gargiulo e Francesco Gargiulo si sono sottoposti sia al test rapido che al tampone e sono i attesa dei risultati del secondo esame. Per prudenza sono tutti a casa in attesa di sapere se hanno contratto anche loro il virus. “Sono certamente preoccupato per i miei familiari e per chi abbiamo incontrato nei giorni precedenti – ha dichiarato Marco Fiorentino “Io mi sento bene, non ho nessun sintomo, e sono chiaramente in quarantena. Spero che tutto si risolva in modo positivo”. La Asl Napoli 3 Sud ha, come avviene in questi casi, tracciato la vita ... Leggi su ildenaro

occhio_notizie : #Coronavirus a Sorrento, tampone negativo per il candidato sindaco Mario Gargiulo - Napoliflash24 : Covid-19: positivo candidato sindaco di Sorrento - - corrmezzogiorno : #Napoli Sorrento, candidato sindaco contagiato: anche i suoi avversari ora in quarantena - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid a Sorrento, positivo l'ex sindaco Fiorentino: è candidato alle elezioni comunali - Yogaolic : RT @ildesk: Contagiato Marco Fiorentino. In quarantena Massimo Coppola, Mario Gargiulo e Francesco Gargiulo, in attesa dei tamponi: nei gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento candidato Sorrento: candidato sindaco positivo, gli altri in isolamento in attesa del tampone Il Gazzettino Vesuviano Sorrento, candidato sindaco positivo: test rapido per i tre sfidanti

Confesercenti Campania ha elaborato uno studio sull’andamento dei saldi 2020 rispetto al 2019: il quadro che emerge è nero, a conferma della profonda ...

Coronavirus, ultime notizie. Gruppo ricercatori contesta validità vaccino russo. Londra: nuovo divieto di assembramento, massimo 6 persone

La terapia con il plasma da convalescenti sembra essere sicura anche per i pazienti pediatrici con Covid-19, e potrebbe dare dei benefici. Lo afferma un piccolo studio del Children's Hospital di Phila ...

Confesercenti Campania ha elaborato uno studio sull’andamento dei saldi 2020 rispetto al 2019: il quadro che emerge è nero, a conferma della profonda ...La terapia con il plasma da convalescenti sembra essere sicura anche per i pazienti pediatrici con Covid-19, e potrebbe dare dei benefici. Lo afferma un piccolo studio del Children's Hospital di Phila ...